Взрывы прогремели на борту столкнувшегося с судном у берегов Британии танкера

Серия взрывов произошла на борту танкера Stena Immaculate, столкнувшегося с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании, в Северном море. Об этом сообщила корпорация Crowley Corporation в Facebook.*

Взрывы прогремели, когда танкер стоял на якоре. После этого произошли пожар и утечка топлива.

«Экипаж покинул судно после серии взрывов на борту», — отметили в сообщении.

Все моряки со Stena Immaculate уже находятся в безопасности. Руководство компании на связи с общественными службами и делает все, чтобы потушить пожар и спасти танкер.

Нефтяной танкер под флагом США столкнулся с португальским контейнеровозом в Северном море недалеко от берегов Великобритании. На берегу эвакуировали 32 члена экипажа пострадавших судов, некоторые из моряков получили травмы.

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