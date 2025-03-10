Названо число пострадавших при столкновении танкера и сухогруза у берегов Британии

Sky News: 32 человек госпитализировали после столкновения танкера с сухогрузом

Нефтяной танкер под флагом США столкнулся с португальским контейнеровозом в Северном море в 13 милях от берегов Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News .

На берегу уже 32 члена экипажа пострадавших судов, получившие различные травмы. Все они остались живы.

«Очередь из скорых выстроилась, чтобы отвезти их в госпиталь имени принцессы Дианы», — рассказал каналу начальник порта Гримсби Ист.

Топливо, которое перевозили на танкере, после столкновения загорелось, пожар пока не потушили. Расследование происшествия уже началось, но, предположительно, оно займет несколько недель или даже месяцев.

Ранее танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море возле Стамбула. Через пробитый резервуар начала выливаться вода, загрязненная мазутом. В этом происшествии никто не пострадал.