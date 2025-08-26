Задержанного в Монголии физика Ожаровского депортировали в Россию

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского после задержания в Монголии депортировали из страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Депортировали», — написал он коротко в публикации.

Свой пост Ожаровский дополнил фотографией контрольно-пропускного пункта на границе между Россией и Монголией.

О задержании ученого в Монголии стало известно 19 августа. Он приехал в страну замерять радиацию на свалке отходов. По словам физика, его пригласили местные экологи.

Ожаровский успел посетить место добычи урана в пустыне Гоби и старое место — в районе Мардай. Однако местные силовики не дали ему завершить исследование.

На допросе в Главном разведывательном управлении Монголии у ученого выясняли причины его поездки в страну, а также что он нашел на месте добычи урана. В итоге спустя неделю Ожаровскому сообщили о депортации.