Задержанного в Монголии физика-ядерщика из России отпустили

Сейчас физик находится в Улан-Баторе, однако расследование в его отношении продолжается. Ученый рассказал, что 21 августа его доставили в разведуправление, где расспрашивали о цели визита и его деятельности. По словам Ожаровского, речь шла о радиоактивном загрязнении на месте добычи урана в пустыне Гоби, которое он якобы зафиксировал.

Физик утверждает, что донос на него подала комиссия по ядерному регулированию Монголии. По его словам, он предложил спецслужбам провести совместные замеры. Ранее его задержали на заброшенном карьере у месторождения Мардай, где он работал по просьбе местных экологов.