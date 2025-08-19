В Монголии задержали российского физика-ядерщика Ожаровского

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского задержали в Монголии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Ну вот, меня уже арестовали за измерения радиоактивности на горе старых радиоактивных отходов… Сейчас с эскортом полиции Монголии едем в Улан-Батор», — написал ученый.

Он посетовал, что силовики не дали ему завершить исследование.

Россиянин просил объяснить причину задержания, но стражи порядка не смогли ее уточнить.

«Монгольские власти на страже старых советских радиоактивных отходов — именно так это выглядит, это печально», — прокомментировал физик.

Он обратил внимание, что ни хамства, ни насилия со стороны правоохранителей не было.

В середине августа стало известно, что Таиланд депортирует российского блогера Тимура Збарского.