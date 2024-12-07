Задержанная в Колумбии Кукла оказалась главой сети киллеров

Подозреваемую в серии заказных убийств задержали в Колумбии. Ею оказалась 23-летняя Карен Хулиета Охеда Родригес по прозвищу Кукла, сообщило издание Libertad Digital .

Девушку подозревают в совершении нескольких убийств в муниципалитете Барранкабермеха. По информации местных СМИ, Родригес попала в мир криминала в 18 лет, примкнув к одной из группировок.

За пять лет «продвинулась по службе» из-за своего железного характера и силы воли. Ее считают одной из самых опасных наемных убийц в регионе Сантандер.

Куклу проверяли на причастность к нескольким убийствам, но в руки полиции она попала после расправы над бывшим приятелем. По версии следствия, он задолжал подруге денег и Родригес решила его убрать. На дело пошла с соучастницей по прозвищу Толстая Киллерша. Именно она убила мужчину, считают правоохранители.

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