Красноярская пенсионерка решила убить сына и дочь ради наживы

СК: в Красноярске пенсионерку приговорили к 6 годам за заказ убийства двух детей

Пожилая жительница Красноярска получила шесть лет колонии за попытку организовать заказное убийство собственных дочери и сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствие выяснило, что в апреле 2023 года 67-летняя женщина, поссорившись с детьми, решила расправиться с ними, чтобы завладеть их имуществом.

Она обратилась к знакомому с просьбой найти исполнителя. Однако мужчина рассказал о планах пенсионерки полиции, а правоохранители инсценировали выполнение задания.

В парке они организовали встречу пожилой женщины якобы с киллером, на которой стороны обсудили детали и способ убийства. За выполнение заказа пенсионерка пообещала заплатить 160 тысяч рублей. Она предлагала представить все как несчастный случай или убийство сыном своей сестры и его исчезновение.

В СК собрали необходимые доказательства причастности женщины к готовившемуся преступлению, по которым суд вынес 67-летней пенсионерке приговор, признав ее виновной в приготовлении к убийству по найму двух лиц из корыстных побуждений. Женщине предстоит провести шесть лет в колонии общего режима.

В начале ноября пожилая москвичка закала убийство сына, помощь ей в этом оказала подруга.