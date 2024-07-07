Зачем Украина стягивает войска к границе с Белоруссией? Ответ дали в США

Целью стягивания подразделений ВСУ к границе Белоруссии является желание Киева устроить военные провокации. Такое мнение в в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Они (власти Украины — прим. ред.), вероятнее всего, пытаются спровоцировать Белоруссию, чтобы та атаковала», — пояснил эксперт.

Таким образом, по его словам, Киев надеется, что при таком сценарии страны НАТО бросятся Украине на помощь. Однако блок не пойдет на поводу у руководства республики, выразил уверенность Джонсон. По оценке аналитика, страны альянса не станут помогать украинской стороне при прямом конфликте с Белоруссией.

Ранее о росте военной активности на Украине в приграничье заявлял начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. Страна в ответ на это начала усиливать свои южные рубежи.

В интересах обеспечения безопасности в Белоруссии продолжают регулярно проводить совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на провокации и инциденты, подчеркнул Куприянюк.