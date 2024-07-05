Белоруссия усилит южную границу из-за активности Украины в смежных районах

Белоруссия усиливает южные рубежи обороны из-за угрозы подготовки и проведения вооруженных провокаций со стороны Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил республики генерал-майор Владимир Куприянюк. Его процитировала пресс-служба Министерства обороны.

«По нашей оценке, сегодня общая группировка войск „Север“, в зону ответственности которой входит участок украинско-белорусской границы, насчитывает более 115 тысяч военнослужащих, в том числе, непосредственно вблизи границы <…> — до 15 тысяч», — отметил генерал.

Также он заявил о передвижениях у границы тяжелой техники, в том числе танков, артиллерийских систем и средств ПВО. Кроме того, по его словам, украинские беспилотники не раз нарушали государственную границу.

«Нахождение подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является ни чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию. А наличие артиллерии и бронетехники рассматриваем как возможный компонент боевой поддержки их действий», — заявил замначальника Генштаба.

Он подчеркнул, что угроза вооруженных провокаций и резонансных акций остается высокой. В связи с этим он сообщил о наращивании группировок ПВО и радиоэлектронной борьбы и усилении границы за счет подразделений Вооруженных сил.

«Однозначно мы, вместе с союзниками, будем реагировать на любые попытки провокационных действий. Выражаю уверенность, что здравый смысл победит», — подытожил Куприянюк.