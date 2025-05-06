За содействие России. Евросоюз введет новые санкции против 20 иностранных компаний

FT: в 17-й список санкций ЕС вошли компании из Турции, Вьетнама и Сербии

Предложенный Еврокомиссией 17-й пакет санкций против России затронет более 20 новых компаний. В их число вошли фирмы из Турции, Вьетнама и Сербии, сообщила британская газета Financial Times .

Евросоюз обвинил иностранные предприятия в обходе существующих антироссийских ограничений.

«Около десятка находятся в третьих странах, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнаме и Узбекистане», — указали в материале.

Еврокомиссия уже передала проект документа государствам — членам ЕС во вторник, 6 мая 2025 года.

В нем также содержатся предложения о распространении ограничений на 60 юридических и физических лиц из России и Китая. В черный список планируют включить и 149 нефтяных танкеров, которых подозревают в причастности к «теневому флоту» РФ.

В Брюсселе могут утвердить новый пакет санкций против России до 20 мая, когда планируется встреча глав МИД.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу объяснил, что коллективный Запад вводит санкции, желая вызвать протестные настроения среди россиян.