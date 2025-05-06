В Евросоюзе могут утвердить новый пакет антироссийских санкций ко встрече министров иностранных дел, которая состоится 20 мая. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Предполагается, что они затронут 60 физических и юридических лиц, а также около 150 судов, которые подозревают в причастности к так называемому теневому флоту России. Если пакет утвердят, то он станет уже 17-м с начала специальной военной операции на Украине.

При этом еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен анонсировал планы по полному отказу от российской энергетики в ближайшие годы. Евросоюз хочет прекратить импорт газа к концу 2027 года, прекратив спотовые контракты уже в 2025-м, а также запретить странам-участницам закупать в России уран и ядерное топливо.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу написал в статье для «Российской газеты», что НАТО и Евросоюз готовятся к военному конфликту с Россией, развернули широкомасштабную подрывную работу, возрождают нацизм и вводят санкции, чтобы вызвать среди россиян протестные настроения.