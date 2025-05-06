Шойгу: НАТО и ЕС готовятся к военному конфликту с Россией

НАТО и Евросоюз готовятся к военному конфликту с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» .

«Коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России. Для этого против нашей страны западными спецслужбами развернута широкомасштабная подрывная работа», — написал он.

По словам Шойгу, российской стороне нужно сделать все возможное, чтобы разгромить «возрождаемый на Западе нацизм». Борьба с этим стала одной из главной целей специальной военной операции на Украине.

По мнению секретаря Совбеза, Запад вводит антироссийские санкции, чтобы вызвать протестные настроения среди россиян.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что пока Россия стремилась к диалогу и сотрудничеству с западными странами, они наращивали военную помощь Украине и врали о расширении НАТО. Также офицер отметил, что президент США Дональд Трамп изначально признал правоту российской стороны.