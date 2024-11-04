За рубежом за Санду проголосовали более 80% избирателей

По данным ЦИК Молдавии на выборах президента республики за границей проголосовали 89 523 человека. При подсчете 40% голосов, с большим отрывом лидирует действующий президент Майя Санду.
За нее отдали голоса 80% пришедших на выборы избирателей. Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло набрал за рубежом менее 20% голосов.
Санду поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», Стояногло — оппозиционная «Партия социалистов».
При обработке 93,8% бюллетеней с небольшим отрывом лидирует Майя Санду, за нее отдали голоса 50,98% избирателей. За Стояноглу проголосовало более 97% избирателей в Гагаузии, откуда он родом.
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