За рубежом за Санду проголосовали более 80% избирателей

ЦИК Молдавии: за рубежом за Санду проголосовали 80% избирателей

По данным ЦИК Молдавии на выборах президента республики за границей проголосовали 89 523 человека. При подсчете 40% голосов, с большим отрывом лидирует действующий президент Майя Санду.

За нее отдали голоса 80% пришедших на выборы избирателей. Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло набрал за рубежом менее 20% голосов.

Санду поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», Стояногло — оппозиционная «Партия социалистов».

При обработке 93,8% бюллетеней с небольшим отрывом лидирует Майя Санду, за нее отдали голоса 50,98% избирателей. За Стояноглу проголосовало более 97% избирателей в Гагаузии, откуда он родом.