«За ними следили»: подруга рассказала о последних часах пропавших в Паттайе россиян

Подруга пропавшей вместе с братом в Паттайе девушки рассказала о слежке за ними

В последние часы перед исчезновением пропавшая в Таиланде россиянка говорила матери, что чувствует слежку, а трекер показывал, что кто-то отслеживает их байк. Об этом рассказала близкая подруга девушки в беседе с 360.ru.

По ее словам, 22-летняя россиянка и ее 17-летний брат вышли из дома около четырех утра, взяв с собой только телефоны. Вероятно, они собирались в магазин. Девушка отправляла голосовые сообщения, что никуда не пойдет, но передумала.

«Мы сразу поняли, что они не могли просто так сбежать куда-то. Это вообще не похоже на нее, не похоже на ее младшего брата. Никаких конфликтных ситуаций в семье не было, и ни с чем их семья не связана, если что. Обычная семья», — поделилась собеседница 360.ru.

Рина рассказала, что камеры зафиксировали, как брата и сестру преследовал второй мотоцикл. Сегодня появилась информация, что их байк нашли разобранным и закопанным на заброшенном кладбище.

Подруга подчеркнула, что девушка не могла сбежать: она спокойная, работала видеографом, а семья живет в Таиланде около пяти-семи лет.

«В субботу мы с ней разговаривали. Мы просто обменялись добрыми словами. Чтобы она от меня что-то скрыла или не сказала — такого никогда не было. Абсолютно всем делилась, всеми переживаниями. Конечно, я в ужасе, что такое могло произойти, о чем я могла не знать», — призналась Рина.