«За гранью воображения». Ульянов отреагировал на запрет Польши на пролет словацкой делегации

Решение Польши закрыть свое воздушное пространство для словацкой делегации, направлявшейся в Москву, просто немыслимо. Такое мнение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X.

По его словам, между странами — членами Евросоюза осложнились взаимоотношения в связи с различным пониманием вопроса войны и мира.

«Решение закрыть воздушное пространство для оппонентов из другой страны — за гранью воображения», — отметил постпред.

Так он прокомментировал новость о том, что Польша закрыла свое воздушное пространство для самолета парламентской делегации Словакии, которая летела в Россию с рабочим визитом. Маршрут делегатов пришлось удлинить и пролететь над Германией и Чехией.

При этом министр обороны Польши призвал не летать в Москву. Вместо этого он порекомендовал летать в Варшаву.