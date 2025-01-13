Министр обороны Польши резко высказался о России
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш призвал прекратить полеты в Москву
Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал не летать в Москву. Такое заявление он сделал во время брифинга, который транслировал телеканал TVP Info.
«Относительно направления полета, рекомендую полеты в Варшаву вместо полетов в Москву», — сказал министр журналистам.
Такое заявление он сделал по поводу того, что парламентской делегации Словакии, которая направлялась в Россию с рабочим визитом, пришлось изменить маршрут из-за того, что Польша закрыла свое воздушное пространство для их самолета. Полет пришлось удлинить, пролетев над Чехией и Германией.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам назвал президента Владимира Зеленского шантажистом и попрошайкой. По его словам, сам премьер не желает уподобляться украинскому лидеру, поэтому призвал подумать о последствиях решений Украины.