Министр обороны Польши резко высказался о России

Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал не летать в Москву. Такое заявление он сделал во время брифинга, который транслировал телеканал TVP Info .

«Относительно направления полета, рекомендую полеты в Варшаву вместо полетов в Москву», — сказал министр журналистам.

Такое заявление он сделал по поводу того, что парламентской делегации Словакии, которая направлялась в Россию с рабочим визитом, пришлось изменить маршрут из-за того, что Польша закрыла свое воздушное пространство для их самолета. Полет пришлось удлинить, пролетев над Чехией и Германией.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам назвал президента Владимира Зеленского шантажистом и попрошайкой. По его словам, сам премьер не желает уподобляться украинскому лидеру, поэтому призвал подумать о последствиях решений Украины.