Закрыли небо. Польша запретила словацкой делегации лететь в РФ через свою территорию

Польша закрыла свое небо для делегации Словакии, летевшей в Россию

Парламентская делегация Словакии отправилась в Россию с рабочим визитом. Дипломатам пришлось делать крюк — Польша закрыла свое воздушное пространство для этого самолета, сообщила пресс-служба словацкой партии SNS в Telegram-канале .

Поскольку Польша запретила пролет над своей территорией, рейс словацкой делегации изменился. Самолет прошел над Чехией и Германией.

«Я не понимаю позицию Польши, но воспринимаю ее как реальность», — отметил заместитель председателя парламента Словакии Андрей Данко.

Согласно предыдущим сообщениям Данко, словацкая делегация планирует обсудить с депутатами Госдумы РФ вопросы по газу.

При этом ранее на Украину, отказавшуюся продолжать транзит российского газа, не поехал президент Словакии Пеллегрини.