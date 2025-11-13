За детей плата выше. Итальянцев уличили в участии в «человеческих сафари» в Боснии в 90-х

La Repubblica: итальянцы ездили на «человеческие сафари» в Сараево в 90-х годах

Итальянцы в 1990-х годах ездили на «человеческие сафари» в Сараево, чтобы стрелять по мирным жителям. Об этом сообщило издание la Repubblica .

По данным издания, туристические группы охотились на людей в горах Боснии и Герцеговины во время военного конфликта 1992–1996 годов. Предположительно, итальянцы платили за «сафари» боснийской армии от 70 до 88 тысяч фунтов. За возможность поохотиться на ребенка платили больше.

Дело о «человеческих сафари» расследует миланская прокуратура. В документах фигурируют пять граждан Италии, но на самом деле стрелков может быть более сотни.

