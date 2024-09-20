Взрывы в Ливане заинтересовали российские спецслужбы

Песков: взрывы в Ливане стали темой живого интереса для спецслужб России

Взрывы мобильных устройств в Ливане оказались темой «живого интереса» спецслужб России. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Здесь они (спецслужбы — прим. ред.) будут выполнять свою работу», — подчеркнул Песков.

В Ливане 17 и 18 сентября массово взрывались устройства связи: пейджеры и рации. Погибли минимум 37 человек, больше трех тысяч получили ранения. Россия рассматривает подрыв пейджеров в Ливане как акт гибридной войны.

В атаке подозревают Израиль. Как сообщили зарубежные СМИ, израильские официальные лица дали понять, что их внимание переключается с войны против ХАМАС в секторе Газа на борьбу с «Хезболлой» в Ливане.

Массовые взрывы гаджетов — оружие индивидуально-массового поражения и «новое слово» в безжалостной войне против человека, заявил сенатор Алексей Пушков. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал отомстить за теракт Израиля.