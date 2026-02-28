Лавров в беседе с Аракчи осудил нападение США и Израиля на Иран

Вооруженное нападение США и Израиля на Иран ничем не обосновано и нарушает принципы и нормы международного права. При этом обе страны полностью игнорируют тяжелые последствия для региональной и глобальной стабильности и безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Он подчеркнул, что атаки против Исламской Республики необходимо немедленно прекратить, а ситуацию — вернуть в русло политико-дипломатического урегулирования.

Россия, добавил Лавров, готова помочь в поиске мирных развязок, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Аракчи подчеркнул, что США и Израиль в очередной раз сорвали переговоры о мирном урегулировании вокруг иранской ядерной программы. Глава МИД Ирана заявил, что планирует срочно созвать Совбез ООН.

В соцсети X он также заметил, что война, развязанная президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, «абсолютно неоправданна, незаконна и нелегитимна».