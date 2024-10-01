Взрывы прогремели в Дамаске на фоне работы ПВО

Несколько взрывов прогремели в окрестностях Дамаска. Об этом сообщило сирийское телевидение SyriaTV .

Взрывы прозвучали в районах близ пригорода и двух деревень рядом со столицей Сирии. Сообщения о взрывах поступили на фоне военной операции Израиля в Ливане.

По данным издания SANA, обстрел начала израильская армия. Сирийские средства противовоздушной обороны ведут огонь по вражеским целям в районе Меззе.

Военный эксперт Евгений Михайлов выразил мнение, что Сирия и Иран придут на помощь Ливану после атак ЦАХАЛ. Эти страны сформируют новую арабскую коалицию для противостоянию Израилю, который перешел все красные линии, подчеркнул специалист.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака. В районе Голанских высот зазвучали сирены воздушной тревоги.