Взрывы прогремели в Бушере недалеко от АЭС

Nour News: в Бушере, где расположена АЭС, прогремело несколько взрывов

На территории Бушера раздалось несколько взрывов, сообщило агентство Nour News. В иранском городе расположена атомная станция.

Подробности случившегося журналисты не привели.

По данным телеканала SNN, над провинцией Йезд, которая находится на востоке страны, привели в действие средства противовоздушной обороны. ПВО начала работать по израильским воздушным целям.

В Росатоме предупреждали, что последствия в случае удара по атомной электростанции «Бушер» в Иране будут сопоставимы с аварией в Чернобыле. Директор госкорпорации Алексей Лихачев призвал Израиль отказаться от мыслей об атаке на АЭС.

Россия также потребовала от МАГАТЭ скорейшей реакции на удары США по ядерным объектам Ирана.

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