Взрывное устройство нашли на подстанции в Днепропетровской области

Минэнерго Украины сообщило о бомбе на подстанции в Днепропетровской области

На одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

«В Днепропетровской области на одной из подстанций обнаружили взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали саперов и полицию», — заявили в ведомстве.

Других подробностей инцидента в Минэнерго не привели.

В ночь на воскресенье, 26 мая, в ряде регионов Украины опять прогремели взрывы. Местные СМИ заявляли о них примерно в 04:35 в Киевской области, в тот момент работала сирена воздушной опасности. Кроме того, взрывы прозвучали в Житомирской области на северо-западе Украины.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что целями ударов Вооруженных сил являются объекты военного управления, оружейного производства и энергетики.