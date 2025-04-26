Взрыв в порту Ирана унес жизни четырех человек

Mehr: не менее четырех человек погибли при взрыве в порту на юге Ирана

Жертвами взрыва в порту города Бендер-Аббас на юге Ирана стали минимум четыре человека. Такие данные привело агентство Mehr , уточнив, что информация предварительная.

В результате детонации травмы различной степени тяжести получили 516 человек. Об этом сообщили медицинские службы страны.

Взрыв в порту Бендер-Аббаса прогремел в субботу, 26 апреля. По предварительным данным, причиной стал пожар в резервуаре с топливом.

Почему возник огонь, пока неизвестно. Волна от взрыва оказалась настолько мощной, что выбила окна в домах, находящихся в районе гавани.

МВД Ирана начало проверку для установления всех обстоятельств происшествия. На тушение горящей цистерны перебросили дополнительные силы пожарных.