Взрыв в порту Ирана унес жизни четырех человек
Mehr: не менее четырех человек погибли при взрыве в порту на юге Ирана
Жертвами взрыва в порту города Бендер-Аббас на юге Ирана стали минимум четыре человека. Такие данные привело агентство Mehr, уточнив, что информация предварительная.
В результате детонации травмы различной степени тяжести получили 516 человек. Об этом сообщили медицинские службы страны.
Взрыв в порту Бендер-Аббаса прогремел в субботу, 26 апреля. По предварительным данным, причиной стал пожар в резервуаре с топливом.
Почему возник огонь, пока неизвестно. Волна от взрыва оказалась настолько мощной, что выбила окна в домах, находящихся в районе гавани.
МВД Ирана начало проверку для установления всех обстоятельств происшествия. На тушение горящей цистерны перебросили дополнительные силы пожарных.