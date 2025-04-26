Мощный взрыв произошел в иранском порту

Tasnim: в порту Бендер-Аббас в Иране произошел сильный взрыв

На территории морского порта Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел мощный взрыв. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim .

Взрыв прогремел в административном здании. По данным издания Didar News, причиной стал взрыв топливного бака.

Взрывная волна оказалась очень сильной. В район, где произошло ЧП, отправились группы быстрого реагирования. Порт временно приостановил деятельность по разгрузке и погрузке судов.

Представитель экстренных служб провинции Хормозган сообщил агентству Fars, что пострадали, по предварительным данным, 47 человек.

Взрыв был таким сильным, что его слышали даже на острове Кешм, расположенном в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Заместитель главы портового управления по провинции Эсмаила Маккизаде добавил, что взрыв прогремел в районе причала, пожарные пытаются локализовать огонь.