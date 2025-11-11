Взрыв у здания суда в Исламабаде устроил террорист-смертник

Взрыв рядом со зданием суда в Исламабаде устроил террорист-смертник. Об этом сообщил источник телеканала Geo .

«Взрыв, совершенный террористом-смертником в федеральной столице во вторник, по данным источников в полиции, унес жизни по меньшей мере пяти человек», — заявили журналисты.

По данным собеседника канала, в результате случившегося 21 человек пострадал. Полицейские заявили, что бомба находилась в машине, припаркованной рядом со зданием.

Летом взрыв случился в церкви Святого Ильи в Дамаске. По данным телеканала Syria TV, бомбу взорвал террорист-смертник. После происшествия погибли 20 человек, 30 пострадали.

Журналисты отметили, что преступник взорвал устройство, когда началась вечерняя служба. В МВД Сирии заявили, что террорист был членом ИГИЛ*.

*Группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.