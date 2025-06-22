Жертвами теракта в Дамаске стали свыше 20 человек

Syria TV: свыше 20 человек погибли при теракте в церкви в Дамаске

Более 20 человек погибли в результате взрыва в церкви Святого Ильи в Дамаске. Предположительно, бомбу взорвал террорист-смертник, сообщил телеканал Syria TV .

«Более 20 человек погибли на месте в результате подрыва во время богослужения в церкви в Дувейле», — указали журналисты.

Преступник дождался начала вечерней службы и привел взрывное устройство в действие. В результате теракта, по предварительным данным, смертельные травмы получили 19 человек. Помощь медиков понадобилась более 30 жителям Дамаска.

На месте ЧП продолжают работать бригады скорой помощи и гражданской обороны. Служба безопасности Сирии устанавливает причины взрыва. В МВД страны сообщили, что террорист, устроивший нападение на церковь в Дамаске, был членом ИГИЛ.*

*Группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.