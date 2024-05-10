Взрыв прозвучал в Николаевской области | 360°

Мир 10 мая 2024, 03:35 Взрыв прозвучал в Николаевской области РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в Николаевской области. В этот момент звучала воздушная тревога, сообщил украинский телеканал «Общественное».

«На Николаевщине слышали взрывы, рассказал начальник городской военной администрации Снигиревки Иван Кухта», — отметили в сообщении.

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Одесской области включили в 01:15 по московскому времени.

До этого о взрыве сообщили жители Харькова. Воздушную тревогу объявлял и в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины.

Офицер нацгвардии Украины Максим Таран в интервью The Guardian заявил, что без помощи Запада и США украинской армии понадобится 100 лет, чтобы «победить российскую армию».