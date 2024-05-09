Сильный взрыв прогремел в пригороде Харькова | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 02:52 Сильный взрыв прогремел в пригороде Харькова РИА «Новости»

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Взрыв раздался в пригороде Харькова. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Подробностей о ситуации в населенном пункте журналисты не приводили. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявили в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины. Кроме того, сигнал тревоги звучит в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области.

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Ранее сообщалось о взрывах в Харькове на востоке Украины. Тогда системы оповещения населения о возможных атаках включали в Киеве, Винницкой, Житомирской и Одесской областях.