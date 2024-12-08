Взрыв прогремел в дипломатическом районе Дамаска

РИА «Новости» сообщило о взрыве на западе Дамаска

Мощный взрыв прогремел на западе Дамаска в районе Мезе, где расположены дипломатические миссии, в том числе посольство Ирана. Об этом со ссылкой на сирийскую газету al-Watan сообщило РИА «Новости» .

По данным египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», авиация Израиля совершила серию налетов для ударов по авиабазе «Хахла» на юге Сирии, а также выпустила несколько ракет по военному аэродрому Меззе, находящемуся к западу от Дамаска.

По данным корреспондента, всего прогремело два взрыва, что заставило власти ввести режим повышенной готовности на всей территории Дамаска.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что президент Сирии Башар Асад добровольно сложил полномочия после переговоров с оппозиционными силами и поручил им обеспечить мирную передачу власти.

После смены руководства правительства страны в столице начались беспорядки. Сторонники вооруженных формирований разграбили посольство Ирана. Дипломатов успели эвакуировать до прихода боевиков.