Сирийские повстанцы атаковали посольство Ирана в Дамаске

PressTV: иранское посольство в Дамаске взяли штурмом и разграбили

Участники сирийских вооруженных формирований разграбили посольство Ирана в Дамаске в воскресенье, 8 декабря. Об этом сообщил телеканал PressTV .

По данным источника, дипломатическое представительство подвергли штурму, в результате оно перешло под контроль боевиков.

Иракское агентство INA добавило, что власти страны эвакуировали сотрудников посольства из сирийской столицы на фоне заявлений боевиков о контроле над Дамаском.

Ранее западные СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад, возможно, погиб в авиакатастрофе после вылета из Дамаска в ночь на 8 декабря. Правительственный самолет Ил-76 спустя 40 минут полета исчез с радаров в окрестностях Холмса, его местонахождение на данный момент неизвестно.

Политолог Евгений Михайлов заявлял, что режим Асада мог рухнуть из-за предательства со стороны внутренних структур.