Взрыв на железной дороге в Польше устроили украинцы

Туск: взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины

Граждане Украине причастны к взрыву на железнодорожной линии в Польше, ведущей в их страну. Об этом в ходе выступления в сейме сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Интенсивная работа прокуратуры, полиции и спецслужб позволила установить личности исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины», — заявил он.

Полиция Мазовецкого воеводства в воскресенье сообщила о повреждении ведущей на Украину железнодорожной линии. Пострадавших в результате теракта нет.

В понедельник Туск уточнил, что на месте ЧП произошел взрыв. Позднее рядом обнаружили повреждение контактной сети.

При этом ранее, 18 ноября, представитель польской разведки заявлял, что к взрыву на железной дороге якобы причастны спецслужбы России. Никаких доказательств своим словам он не привел.

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский называл ситуацию актом саботажа.