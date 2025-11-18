Польша бездоказательно заподозрила Россию во взрыве на железной дороге

Российская разведка причастна к взрывам на железной дороге в Польше. Об этом агентству Reuters заявил представитель спецслужбы республики.

«Все указывает на то, что разведка России организовала диверсию на польской железной дороге», — сказал он.

Каких-либо доказательств причастности российской стороны к случившемуся представитель спецслужбы не привел.

В ночь на 17 ноября проводники составов заметили поврежденный участок железной дороги в Мазовецком воеводстве. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на рельсах произошел взрыв, а глава МВД республики Марчин Кервиньский назвал ситуацию актом саботажа. По маршруту проходят поезда в Хелм и Люблин, а также на территорию Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал обвинять Россию во взрывах. По его словам, необходимо дождаться результатов расследования.