Взрыв на ведущих на Украину железнодорожных путях в Польше является саботажем. Об этом в социальной сети X написал министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.

«Ведется работа прокуратуры и следственных органов в Мике. Нет сомнений в том, что это был акт саботажа. Расследование также ведется на другом участке стратегической железнодорожной магистрали, где пути также получили повреждения», — отметил он.

О повреждении железнодорожной линии в Польше стало известно 16 ноября. Премьер-министр Дональд Туск заявлял, что пути пострадали в результате подрыва взрывного устройства. Повреждения также зафиксировали на участке железнодорожной линии у Люблина, но их характер польский премьер не уточнил.

В начале ноября одесские партизаны взорвали участок железной дороги, по которому должен был пройти состав из Румынии с натовской техникой и снарядами.