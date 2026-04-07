Взрыв автоцистерн с бензином у Панамского канала сняли на видео

Грузовики с топливом взорвались недалеко от Панамского канала в районе Ла-Бока. Об этом сообщило местное агентство BNO News .

По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали. Загорелись три автоцистерны, возникла угроза, что пожар перекинется на резервуары неподалеку. Прибывшие пожарные локализовали пламя.

В соцсетях распространились кадры с поднимающимся в небо огненным шаром. В это время по мосту рядом проезжали автомобили.

Ранее автомобильная газозаправочная станция взорвалась в Сургуте. В это время один из водителей заправлял грузовик с бензином. Он попытался отогнать машину в безопасное место, но не успел — и получил ожоги. Также при тушении пострадали двое пожарных.