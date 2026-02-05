Газовая заправка взорвалась в Сургуте, есть пострадавшие

Автомобильная газозаправочная станция взорвалась в Сургуте, есть пострадавшие. Об этом сообщил 360.ru очевидец происшествия.

По его словам, во время заправки грузовика с бензином сдетонировала цистерна. Водитель попытался отогнать машину, но не успел.

«Водитель живой. Обожгло его вроде не критично, но таких выводов я не могу делать. Пожарных тоже во время взрыва обожгло, двоих, но тоже живые», — рассказал он.

Из-за чего прогремел взрыв, очевидец ответить не смог.

В региональном МЧС подтвердили информацию о пожаре, но сообщили, что сейчас огонь уже потушили. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, на месте работали 36 спасателей и 11 единиц техники. Пострадали два человека, их отправили в городскую больницу.

Накануне заправочная колонка загорелась в центре Москвы. Угрозу удалось оперативно устранить, никто не пострадал.