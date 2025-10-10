Взорвавшийся в США завод отправлял свою продукцию на Украину

Завод Accurate Energetic Systems в Теннесси, где прогремел мощный взрыв, поставлял продукцию для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

На предприятии производят взрывчатые вещества и энергетическое оборудование, используемые в военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности.

После взрыва полиция объявила 13 человек пропавшими без вести. Также сообщалось о погибших, их точное число пока неизвестно. Здание завода практически полностью разрушено.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис заявил, что помимо предприятия после взрыва повреждения получили стоявшие на парковке автомобили.

На месте ЧП работают экстренные службы. Спасательные работы осложняются повторными детонациями. Местные жители рассказали, как из-за взрывной волны тряслись их дома.