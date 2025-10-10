Завод по производству взрывчатки взлетел на воздух в США

ABC: в Теннесси несколько человек погибли при взрыве на оборонном заводе

Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Теннесси. Предварительно, погибли несколько человек, сообщил телеканал ABC News .

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис заявил, что взрыв прогремел в компании Accurate Energetic Systems недалеко от города Бакснорт. Предприятие производит взрывчатку для Минобороны США.

Во время ЧП несколько человек пропали без вести, также есть погибшие. Местные телеканалы опубликовали кадры с разбросанными обломками и поврежденными автомобилями на парковке.

Многие жители, живущие рядом с оборонным предприятием, почувствовали, как из-за взрывной волны тряслись их дома.

Ранее пожар вспыхнул на химическом заводе в штате Индиана, перед этим прогремело несколько взрывов. В результате токсичное облако распространилось на четыре километра от эпицентра возгорания.