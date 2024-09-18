Взорвавшиеся в Ливане пейджеры содержали взрывчатку

Al Jazeera: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены 20 граммами взрывчатки

Пейджеры, которые накануне массово взорвались в Ливане, содержали около 20 граммов взрывчатки. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил источник в ливанских службах безопасности.

«Взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее», — отметили журналисты.

Партию пейджеров ввезли в Ливан пять месяцев назад, уточнил собеседник издания. По его информации, масса взрывчатки не превышала 20 граммов. Способ подрыва заряда пока неизвестен.

Устройства связи, которым пользуется шиитское движение «Хезболла», взорвали путем высокотехнологичного воздействия 17 сентября. Число пострадавших при детонации пейджеров в Ливане выросло до четырех тысяч.