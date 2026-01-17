«Взять под контроль». В США предупредили Трампа об угрозе войны с Россией
Макгрегор: Трамп должен взять под контроль кабмин, чтобы избежать войны с РФ
Президент США Дональд Трамп должен взять под контроль собственное правительство, чтобы оно не втянуло американцев в войну с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Трампу нужно взять под контроль собственное правительство. Он разговаривает с такими людьми, как Линдси Грэм*, Ричард Блюменталь и другими, которые считают своим правом втянуть нас всех в войну с Россией», — сказал он.
Макгрегор добавил, что у политиков нет такого права. Ни один американец не захочет воевать с русскими или с Китаем. Это не в их интересах.
Ранее Грэм* сообщал, что Трамп одобрил санкционный законопроект против России, над которым они несколько месяцев работали с Блюменталем и другими сенаторами. Глава Белого дома подтвердил, что поддерживает ужесточение антироссийских санкций, но напомнил, что Россия крупнее и могущественнее Украины.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.