Трамп поддержал проект закона об антироссийских санкциях

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых антироссийских санкциях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News .

«Я поддерживаю его. Надеюсь, нам не придется его использовать», — сказал глава Соединенных Штатов.

Он также заявил, что российская экономика находится в плохом состоянии, но напомнил, что Россия намного крупнее и могущественнее Украины.

Ранее о том, что Трамп одобрил санкционный законопроект против России, сообщил сенатор Линдси Грэм. По его словам, он работал над документом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и другими коллегами много месяцев.