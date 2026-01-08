Трамп дал добро на усиление антироссийских санкций

Санкционный законопроект против России получил одобрение президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм* в социальной сети X.

«После сегодняшней крайне продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он дал зеленый свет законопроекту о дополнительных санкциях против России», — написал Грэм*.

Он уточнил, что работал над документом много месяцев вместе с сенатором Ричардом Блументалем и другими коллегами. Таким образом, инициатива по ужесточению давления на Москву может получить дальнейшее развитие в конгрессе США, а по словам Грэма*, голосование по законопроекту может пройти уже на следующей неделе

Ранее Трамп подписал меморандум о прекращении участия Соединенных Штатов в работе десятков глобальных структур, которые, по его мнению, вредят национальным интересам.