«Вызывает опасения». На Западе запаниковали из-за ядерных учений в Белоруссии

DE: ядерные учения ВС России в Белоруссии вызвали опасения на Западе

Запад запаниковал из-за ядерных учений российских вооруженных сил в Белоруссии. Об этом написало британское издание Daily Express .

«Российская армия начала трехдневные ядерные учения <…>, что несомненно, вызывает опасения», — отметили авторы материала.

Вооруженные силы России в мае проведут в Белоруссии учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, привлечены ракетные войска стратегического назначения и дальняя авиация.

Цель тренировки — повысить готовность вооруженных сил к применению современных средств поражения, включая специальные боеприпасы. В Белоруссии отметили, что учения являются плановыми и не направлены против третьих государств.

Ядерные учения российской армии пройдут с 19 по 21 мая. В маневрах задействуют более 64 тысяч военнослужащих.