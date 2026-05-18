В Белоруссии началась тренировка частей боевого применения ядерного оружия

В Белоруссии началась тренировка воинских частей, которые занимаются боевым применением ядерного оружия и ядерным обеспечением. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Учения проводят под руководством начальника генштаба — первого заместителя министра обороны. Цель тренировки — повысить готовность вооруженных сил к применению современных средств поражения, включая специальные боеприпасы.

Военнослужащие отработают организацию боевого применения из неплановых районов, а также проверят готовность личного состава, вооружения и техники.

«Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе», — отметили в ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за гуманитарную помощь республике.