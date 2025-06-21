Россия заявила права на всю Украину? Выступление Путина на ПМЭФ глазами мировых СМИ

Положение дел Украины, ситуация в экономике и угроза третьей мировой войны из-за конфликта Ирана и Израиля. Все эти темы затронул президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума. Что увидели в словах главы государства иностранные издания, узнал 360.ru.

Фатальная ошибка Украины

Путин предупредил украинские власти о вероятности захвата города Сумы во время создания буферной зоны вдоль границ. Так свой материал начали авторы агентства Reuters под заголовком «Путин язвительно заметил, что „теоретически вся Украина принадлежит нам“». Свою мысль глава государства объяснил тем, что считает русских и украинцев одним народом. «Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», — процитировала российского президента газета The New York Times.

Два этих заявления Путина стали самыми популярными среди зарубежных СМИ, большая часть из которых вынесла их в свои заголовки.

Фото: РИА «Новости»

Еще президент России отметил, что не ставит под сомнение независимость Украины или стремление ее народа к суверенитету, но напомнил, что после распада Советского Союза в 1991 году бывшая республика заявила о своем внеблоковом и неядерном статусе. «Путин сказал, что Москва хотела бы, чтобы Украина приняла реальность на местах, если хочет, чтобы был шанс на мир», — подчеркнули в материале.

Агентство Bloomberg обратило внимание на слова Путина о том, что Россия не добивается «капитуляции Украины». Он заявил, что считает «колоссальной, фатальной и, возможно последней ошибкой» применение «грязной бомбы» для удара по России.

Фото: Пресс-служба Кремля

«Наш ответ будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим для режима и, к сожалению, для самой Украины. Я надеюсь, что до этого никогда не дойдет»», — процитировало агентство российского президента. Статья вышла под заголовком «Путин сказал, что он не стремится к капитуляции Украины, чтобы положить конец конфликту». Немецкая газета Die Junge Welt отметила, что Путин в своих заявлениях ясно дал понять, что открыт к дипломатическому разрешению конфликта, но пока не увидел такой же позиции со стороны украинского режима, а значит оставил за собой право на продолжение силового давления. «Путин использовал мероприятие на полях Петербургского международного экономического форума, чтобы еще раз заявить о военных целях России. Он надеется, что военный конфликт удастся прекратить в ближайшее время дипломатическим путем», — говорится в статье.

Угроза третьей мировой войны

Президент России сегодня признался, что опасается третьей мировой войны из-за взаимных ударов Израиля и Ирана, но не станет вовлекать Россию в этот конфликт, написал испанский журналист Лопес Доргия. «Я обеспокоен. Я говорю это без всякой иронии и без шуток. Существует огромный конфликтный потенциал, который растет», — процитировал он лидера страны.

Автор подчеркнул, что Путин призвал искать выход дипломатическим путем, который бы гарантировал право Ирана на гражданскую ядерную программу и отвечал потребностям Израиля в вопросах безопасности.

Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Авторы аргентинской газеты Clarin отметили, что президент России указал на высокие риски от ударов по ядерным объектам Ирана, при этом они подчеркнули, что Путин заявил о переговорах с иранской стороной и фактически не отказался от того, чтобы услышать представителей Израиля. «Мы не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи. И если они окажутся привлекательными для обеих стран, мы будем рады. Сейчас наши предложения обсуждаются, мы почти ежедневно контактируем с нашими иранскими друзьями», — привели журналисты слова президента России. Reuters добавило, что Путин напомнил о том, что ядерный реактор в Бушере построили российские компании и сейчас там работают их сотрудники, которых не эвакуировали, несмотря на обстановку.

Путин — о российской экономике

В своем выступлении президент России потребовал от финансового блока правительства не допустить рецессии, сообщил телеканал Al Jazeera. В материале говорится, что глава государства потребовал сохранить сбалансированный экономический рост.

«Нам необходимо проводить грамотную, хорошо продуманную бюджетную, налоговую и денежно-кредитную политику», — процитировали журналисты Путина.

Фото: Иван Секретарев / РИА «Новости»

Британская газета The Daily Mail добавила, что президент России поручил сохранить инфляцию на уверенном уровне и добиться положительной экономической динамики. Издание The Dim Sum Daily из Гонконга отметило, что самым важным заявлением Путина стало беспрецедентное снижение бедности до самого низкого показателя в истории страны.