«Выскажу им все». Приехавший в Москву Вучич пригрозил Евросоюзу

Президент Сербии Александр Вучич приехал в Москву вопреки увещеваниям Евросоюза. Он предупредил, что продолжит отстаивать интересы своей страны и жестко ответит на недовольство, сообщил сайт Novosti.rs .

«Я знаю, как это бывает. Но если они думают, что я буду молчать, как некоторые, — я не буду молчать. Мой ответ будет серьезным, ответственным и заранее подготовленным», — сказал политик.

Он подчеркнул, что выскажет европейским чиновникам все, что думает о политических отношениях с Сербией.

Вучич уверен, что в ближайшее время последует непростая реакция на его визит в Россию, ведь министры иностранных дел стран Евросоюза собрались на неформальную встречу в Варшаве. Он предупредил, что если кому-то и придется ответить за поездку в Москву, то лично ему, а не всей Сербии.

На этот шаг Вучич пошел не только ради парада Победы. Ему предстоят переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Политик рассчитывает заключить долгосрочный газовый контракт о фиксированном объеме поставок в восемь миллионов кубометров и гибком еще в четыре миллиона.

Сербский лидер прилетел в Москву 7 мая и прогулялся по Красной площади, сообщил RT. После торжественного приема в Кремле он снял видео с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.