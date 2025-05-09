«Братья навек». Вучич и Фицо снялись на фоне ночной Москвы

Вучич снял видео с Фицо на фоне Кремля и назвал словаков братьями сербов

Приехавшие на празднование Дня Победы в Москву политики пообщались в неформальной обстановке. Президент Сербии Александр Вучич опубликовал в Instagram* видео с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Братская встреча <…>. Сербы и словаки — братья навеки», — подписал кадры сербский лидер.

Политики снялись на фоне ночной Москвы. Они крепко жали друг другу руки и разговаривали.

В день прилета Вучич успел также прогуляться по Красной площади. Он заявил, что больше четырех лет не бывал в столице России.

Кроме Сербии и Словакии в Москву приехали представители Венесуэлы, Китая, Белоруссии и других государств. Евросоюз призвал лидеров претендующих на членство стран не участвовать в организованных Россией мероприятиях, сообщил Ura.ru. Представитель МИД Мария Захарова расценила это как признак возрождения евронацизма.

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