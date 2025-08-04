Президенту США Дональду Трампу следует принять условия Москвы по Украине, чтобы добиться урегулирования конфликта. Такое мнение выразил британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X .

«Позвольте мне избавить вас от лишних хлопот. Вы не достигнете прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые русские выдвигали в течение последних лет», — написал он.

Торнтон добавил, что Вашингтон уже «проиграл» в этом столкновении. Хотя в Белом доме до сих пор пытаются диктовать Кремлю свои условия.

По его словам, Трампу не стоит надеяться, что антироссийские санкции и вторичные пошлины сработают, поэтому лучше дать русским то, что они просят.

До этого профессор Джон Миршаймер отметил, что президент России Владимир Путин проявил удивительную последовательность в своих заявлениях по Украине. Российский лидер никогда не менял своих требований и не раз предупреждал, что не откажется от них.

Ранее Трамп заявил, что передислоцированные по его поручению две атомные подлодки уже прибыли в «нужный регион».