Президент России Владимир Путин никогда не менял требований по Украине и много раз предупреждал, что не откажется от них. Поэтому у американского лидера Дональда Трампа нет оснований винить его, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Deep Dive .

«Путин удивительно последователен в своих заявлениях и поведении», — сказал он.

Миршаймер напомнил о том, как российский президент с самого начала обозначил, что хочет видеть в мирном соглашении, и недвусмысленно дал понять, что не остановит огонь до его заключения. Путин раз за разом повторял одни и те же требования, не меняя их, поэтому у Трампа нет оснований подозревать коллегу в попытке ввести его в заблуждение.

Ранее Трамп заявил, что разочарован переговорами с Путиным, и пригрозил России санкциями за срыв дедлайна по Украине. В ответ зампред Совбеза Дмитрий Медведев предостерег его от провоцирования войны.