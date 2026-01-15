Министр иностранных дел России Сергей Лавров специально надел свитер с надписью «СССР» во время визита на Аляску, чтобы призвать мир к противостоянию с США. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об этом изданию Zeit .

Он упомянул выход Лаврова в Анкоридже в свитере челябинского бренда «Сельсовет», рассуждая о критике военного присутствия США в Европе со стороны России и Китая. Демонстрацию надписи «СССР» Писториус назвал примером ревизионизма, так как элиты все еще не примирились с распадом Советского Союза.

«Притязание на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова — это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают», — заявил министр.

Свитер, который взволновал Писториуса, Лавров надел 15 августа под жилет в дорогу до отеля в Анкоридже. Журналисты заметили надпись «СССР», когда министр выходил из машины.